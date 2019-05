Actualidade

O Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas guineenses, Biaguê Na Ntan, afastou hoje "qualquer cenário de um golpe de Estado" no país, contrariando rumores que circulam nos últimos dias.

"O povo da Guiné-Bissau pode dormir tranquilo nas suas casas, sem ameaças de golpes, sem ameaças de nada", disse o general Na Ntan, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião com as chefias das Forças Armadas, em Bissau.

O dirigente militar disse ter transmitido aos presentes na reunião, que decorreu no Quartel General, com a presença de cerca de três centenas de oficiais, que as Forças Armadas "não estão interessadas que haja conflito" no país.