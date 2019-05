Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou hoje em Cabo Verde que os países da CPLP estão a fazer "um acompanhamento permanente e solidário" da situação na Guiné-Bissau, com a preocupação de "não haver interferência".

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na cidade da Praia, onde hoje visitou uma associação de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade, durante a escala que fez neste país, após participar nas Comemorações do Centenário da Confirmação da Teoria da Relatividade Geral de Albert Einstein, em São Tomé e Príncipe.

Questionado sobre a situação na Guiné-Bissau, Marcelo Rebelo de Sousa disse que esse foi um tema abordado no encontro que manteve ao final do dia de quarta-feira com o seu homólogo cabo-verdiano, que atualmente assume a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).