Actualidade

O Governo nomeou hoje para presidente do conselho de administração do Hospital de Braga João Porfírio Carvalho de Oliveira, "para assegurar a transmissão da gestão daquele estabelecimento hospitalar" para a esfera do Estado.

João Porfírio Carvalho de Oliveira transita da administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD), onde ocupava o cargo de presidente.

Em reunião do Conselho de Ministros, o Governo nomeou também para a administração do Hospital de Braga Maria de Fátima Magalhães Alves Machado e Manuel Amaro Fernandes Ferreira.