Actualidade

Os advogados dos quatro detidos no âmbito da operação "Teia" suscitaram hoje a nulidade do processo, alegando incompetência do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, mas foi indeferida, confirmou à Lusa um dos advogados.

"Já suscitámos e foi indeferida", revelou o advogado Nuno Cerejeira Namora, para quem a nega dada pelo tribunal não é o fim da argumentação, acrescentando que "ainda estão a atacar o assunto", sem, contudo, revelar que ferramentas vão tentar utilizar.

A posição dos advogados surge na sequência da alegação levantada na quinta-feira por Nuno Brandão, advogado de Joaquim e Manuela Couto, quando, em declarações à Lusa, disse estarem "em causa crimes que constam do catálogo dos crimes que são da competência do Departamento Central de Investigação e Ação Penal [DCIAP]" e não do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto".