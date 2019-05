Actualidade

O ministro da Agricultura afirmou hoje, em Benavente, que o Estado está a fazer "o que é possível" para ser "exemplo" na limpeza das florestas, realçando, contudo, as dificuldades colocadas pela "grande dimensão" das áreas sob a sua responsabilidade.

Luís Capoulas Santos, que hoje presidiu, na Companhia das Lezírias, em Samora Correia (concelho de Benavente, distrito de Santarém), à entrega de 42 viaturas a equipas de sapadores florestais do Norte e Centro do país, afirmou que todos os Ministérios que têm áreas florestais sob a sua responsabilidade estão a cumprir as tarefas que lhes são exigidas e que o Governo está empenhado "em levar tão longe quanto possível a prevenção".

Num balanço do trabalho realizado pelo Ministério da Agricultura, o ministro referiu a limpeza de quase 3.400 quilómetros da chamada rede primária, a gestão de combustível executada em 5.200 hectares de áreas públicas, mais de 3.000 hectares em mosaicos de gestão de combustível, mais de 2.600 quilómetros na rede viária florestal, entre "outros indicadores que traduzem uma atividade que não teve precedente em nenhum momento anterior".