Actualidade

O Banco Montepio registou 6,5 milhões de euros de lucro no primeiro trimestre, valor que compara com os 5,7 milhões de euros totalizados em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), este crescimento justifica-se com as "evoluções favoráveis do produto bancário 'core' e na redução dos custos operacionais e das dotações para imparidades e provisões".

No período de referência, o produto bancário 'core' aumentou 1,2 milhões de euros (1,4%), uma subida que foi determinada pelo "contributo favorável da margem financeira", que ascendeu a 61,1 milhões de euros, valor que compara com os 59,9 milhões de euros registados no período homólogo.