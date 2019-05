Actualidade

O economista Ricardo Cabral considerou a emissão de dívida feita hoje por Portugal em moeda chinesa "muito arriscada" e do ponto de vista financeiro sem "qualquer justificação possível".

"Eu tenho sido crítico desta operação, tenho uma opinião muito negativa. Acho que o Estado português só devia emitir moeda em euros, que aliás tem custos de financiamento mais baixos. Não devia emitir nem em moeda chinesa, que está com uma taxa de juro muito elevada, nem em dólares", afirmou à agência Lusa o economista.

Segundo o também professor da Universidade da Madeira, "com o custo dos 'swaps' e a taxa de câmbio, a taxa de juro [da operação] é muito mais cara do que a taxa comparável em euros", pelo que, "do ponto de vista financeiro", esta "não tem qualquer justificação possível".