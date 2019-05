Incêndios

O Governo declarou a situação de alerta para risco de incêndio florestal a partir de hoje à noite até segunda-feira, devido às previsões meteorológicas de tempo quente para os próximos dias.

O alerta vigora entre as 23:59 de hoje e a mesma hora de segunda-feira, de acordo com um comunicado conjunto dos ministérios da Administração Interna e da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

As previsões apontam para um "significativo aumento do risco de incêndio", tendo em conta as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre as condições meteorológicas para a globalidade do território de Portugal continental.