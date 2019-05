Actualidade

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que só a proposta do partido sobre a Lei de Bases da Saúde está em "condições claras" de poder ser aprovada, com "ajustamentos" que o PS queira introduzir.

"O PS só não vota a nossa proposta se não quiser: aquilo que está em condições claras de poder passar é a nossa, com ajustamentos que o PS queira fazer. Se o PS estiver no 'bota abaixo' contra aquilo que é do PSD dificilmente se vai chegar a um consenso", afirmou, em declarações aos jornalistas à margem de uma intervenção na Fundação Luso-Americana do Desenvolvimento (FLAD), em Lisboa.

Questionado se está fora de questão viabilizar a proposta do Governo nesta matéria, o líder do PSD respondeu com outra pergunta.