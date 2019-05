Actualidade

O resultado líquido da Cofina subiu 16,4% no primeiro trimestre, face ao período homólogo de 2018, para 871 mil euros, anunciou hoje a dona do Jornal de Negócios e do Correio da Manhã, entre outros.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina adiantou que as receitas totais recuaram 3,1% para 20,14 milhões de euros, "com as receitas de circulação a manterem-se nos 10,4 milhões d euros", enquanto as de publicidade subiram 3,1%, "com um contributo forte da CMTV".

Já as receitas de produtos de marketing alternativo e outros reduziram-se em 16,7% para quatro milhões de euros, "fruto da menor atividade de marketing", refere a Cofina.