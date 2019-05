Actualidade

O secretário-geral do PS caracterizou hoje como "exigente" o final da legislatura e considerou necessárias respostas imediatas em serviços públicos que funcionam de forma deficiente, como transportes, saúde e emissão de cartões de cidadão e passaportes.

António Costa falou sobre estes problemas nos serviços do Estado com "funcionamento inaceitável" no discurso que proferiu perante a Comissão Política Nacional do PS, que reuniu em Lisboa, e no qual também se referiu aos diplomas do Governo ou da bancada socialista que se encontram pendentes na Assembleia da República.

Falando sobre as prioridades até ao final da presente legislatura, o líder socialista e primeiro-ministro começou por advertir que "o trabalho não está acabado" e que há problemas urgentes a resolver.