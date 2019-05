Actualidade

O Estado timorense executou, até final de maio, 31,9% dos 1.482 milhões de dólares do Orçamento Geral do Estado (OGE) para este ano, indica o Portal da Transparência do Ministério das Finanças de Timor-Leste.

Nos primeiros cinco meses do ano, o Estado tinha executado 387,45 milhões de dólares, com compromissos de 122,13 milhões e obrigações de 85 milhões, de acordo com a mesma fonte.

Do lado da receita, o Governo recolheu, até ao final deste mês, cerca de 107,67 milhões de dólares, ou 45,8% do total orçamentado este ano, que ascende a cerca de 198,55 milhões de dólares.