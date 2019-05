Actualidade

O Governo timorense assinou hoje, com o estaleiro holandês Damen, um contrato no valor de 18,6 milhões de euros para a construção de um novo navio para operar na costa norte, projeto apoiado pela cooperação alemã.

Timor-Leste vai pagar a maior parte do custo do projeto (cerca de 12,6 milhões de euros) e o Governo alemão os restantes seis milhões de euros, com o contrato a abranger o "desenho, construção, fornecimento e entrega ao Governo" timorense.

A Damen Shipyards Gorinchem, que tem mais de 35 empresas, oito mil funcionários e estaleiros em vários países, decidiu que a construção, prevista para 19 meses, vai ser realizada em Yichang, na China.