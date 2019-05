Actualidade

Em plena luz do dia, não há coelhos-bravos à vista, porque, devido aos hábitos noturnos, estão recolhidos nas tocas artificiais existentes num dos cercados de reprodução da espécie na Herdade da Coitadinha, no concelho de Barrancos, no Alentejo.

No cercado, protegidos de predadores e com alimentação, água e vacinação garantidas, vivem exemplares de coelho-bravo, espécie quase ameaçada e que é a presa principal e a base de alimentação do lince-ibérico.

A reprodução de coelho-bravo na Coitadinha é uma das ações do projeto Pro-Iberlinx - Proteção e Conservação do Lince-Ibérico, que envolve sete entidades portuguesas e espanholas e um investimento de 1,3 milhões de euros, cofinanciado em 75% pelo Programa de Cooperação INTERREG V A Espanha - Portugal (POCTEP) 2014-2020 e em 25% pelos parceiros.