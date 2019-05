Actualidade

O tempo quente vai manter-se durante o fim de semana com máximas até 35 graus, mas na segunda-feira as temperaturas vão baixar em todo o território entre 03 a 06 graus, segundo a meteorologista Maria João Frada.

A especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse hoje à Lusa que entre hoje e domingo a previsão é para continuação de tempo quente com valores da temperatura máxima bastante acima dos valores médios para esta altura do ano.

"No sábado continua o tempo quente. Vamos continuar com valores da temperatura máxima entre os 30 e os 35 graus, com exceção da zona da Serra da Estrela e da faixa costeira da região norte. No domingo continuamos ainda com tempo quente, mas prevê-se já uma descida da máxima no litoral a norte do Cabo Raso", disse.