A dívida angolana à China, que ronda os 20 mil milhões de dólares (18 mil milhões de euros), tem "um peso elevado", afirmou hoje em Macau um membro do conselho de administração do Banco Nacional de Angola (BNA).

"Existe um peso elevado do 'stock' de dívida externa pertencente à China. Estamos a falar de cerca de 20 mil milhões de dólares", precisou o administrador do BNA, Miguel Bartolomeu Miguel, numa conferência do 10.º Fórum Investimento e Construção de Infraestruturas (IIICF, na sigla em inglês), que termina hoje em Macau.

O responsável sublinhou ainda que "a China não tem uma expressão acentuada na rubrica de investimento direto estrangeiro, mas [este] tem vindo a aumentar".