Actualidade

A organização não-governamental Human Rights Watch instou hoje o Governo chinês a assumir a responsabilidade pelo massacre de um número incontável de manifestantes pró-democracia em junho de 1989.

"Trinta anos após o massacre de Tiananmen, as autoridades chinesas não reconheceram a atrocidade ou forneceram justiça para as vítimas e as suas famílias", alertou Yaqiu Wang, investigador da Human Rights Watch (HRW), num comunicado publicado hoje.

Esta ONG considerou que "as autoridades devem cessar todo o assédio de ativistas e familiares de vítimas para comemorar a ocasião".