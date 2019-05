Actualidade

A Polícia Judiciária (PJ)apreendeu na quinta-feira 600 quilos de cocaína e deteve três homens na sequência de buscas a uma embarcação procedente das Caraíbas, na marina da Horta, ilha Terceira, Açores, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) explica que as buscas resultaram de uma investigação internacional, no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes por via marítima, levada a cabo nos últimos dias pelo Departamento de Investigação Criminal de Ponta Delgada (ilha de São Miguel, Açores) e da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

Na sequência da investigação, desenvolvida na Região Autónoma dos Açores, foi sinalizado um veleiro, suspeito de transportar elevada quantidade de cocaína.