Actualidade

Os restos mortais do líder histórico da UNITA, Joanas Savimbi, vão ser entregues hoje de manhã à família e ao partido, disse hoje à agência Lusa o porta-voz da organização, Alcides Sakala.

O dirigente da União para a Independência Total de Angola (UNITA) indicou que se aguarda a chegada da delegação governamental, que já aterrou no Cuíto, 113 quilómetros a sul do Andulo.

Quando a comitiva governamental chegar, as três partes (UNITA, governo e familiares) irão para a pequena unidade militar do Andulo onde os restos morais do líder histórico serão entregues formalmente à família.