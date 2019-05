Actualidade

O Governo pediu hoje desculpa aos utentes afetados pelas supressões nos transportes públicos urbanos e suburbanos, avançando que está a trabalhar num plano para recuperar a CP - Comboios de Portugal para níveis que o povo "legitimamente exige".

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, anunciou que o "plano pretende, antes de mais, atuar sobre o curto prazo, isto é, travar a degradação de material circulante através do aumento da capacidade de resposta oficinal da empresa e do recrutamento de trabalhadores para o efeito".

Falando no parlamento, no âmbito de um debate de urgência sobre as supressões nos transportes públicos urbanos e suburbanos, requerido pelo BE, o governante endereçou um "pedido de desculpas às pessoas cujo dia-a-dia é afetado pelas supressões nos transportes" e centrou o seu discurso na CP, admitindo falhas nas linhas ferroviárias.