Actualidade

O preço médio do polvo capturado foi em 2018 o mais elevado das últimas duas décadas e as importações quase três vezes superiores às capturas, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O preço médio do polvo no ano passado, de 7,06 euros por quilograma, cresceu a um ritmo médio anual 2,4 vezes superior ao preço médio do total do pescado descarregado, segundo o instituto e, entre as espécies mais vendidas, esse crescimento foi também superior ao da sardinha (4,1 vezes), cavala (13,5 vezes), carapau (3,4 vezes), atum (1,8 vezes) e biqueirão (1,7 vezes).

As estatísticas da pesca no ano passado, hoje divulgadas pelo INE, mostram que o polvo é uma das seis espécies mais capturadas nos últimos 20 anos e a que mais receita gera no mercado de primeira venda nos últimos cinco anos.