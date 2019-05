Actualidade

Passageiros revoltados forçaram hoje a entrada no terminal de barcos no Barreiro, depois de terem sido suprimidas algumas carreiras, alegadamente por insuficiência de mestres, disse à Lusa a sindicalista Ana Avoila.

De acordo com a coordenadora da Frente Comum dos Sindicatos da Administração Pública, a supressão de carreiras de barcos entre o Barreiro e o Terreiro do Paço e entre Lisboa e o Barreiro tem sido recorrente desde há uns meses e "as pessoas estão a chegar a um limite".

Hoje, passageiros tentaram invadir o terminal, partindo acessos, como se vê em imagens partilhadas em grupos de utentes nas redes sociais, levando à intervenção da Polícia Marítima.