Actualidade

Um palestiniano esfaqueou hoje dois israelitas, um deles gravemente, antes de ser abatido na Cidade Velha de Jerusalém, algumas horas antes da última grande oração de sexta-feira do Ramadão no terceiro local sagrado do islão.

Um adolescente palestiniano também foi morto a tiro por soldados israelitas perto de Belém, na Cisjordânia ocupada, indicou o Ministério da Saúde da Autoridade Palestiniana.

A polícia israelita disse ter disparado sobre um palestiniano que tentava passar a barreira que separa a Cisjordânia de Jerusalém.