Actualidade

O ministério das Finanças afirmou hoje que o crescimento da economia no primeiro trimestre é o "mais sustentável desde 1995", com o investimento a registar o maior aumento de que há registo e as exportações a renovarem um recorde.

"O peso do investimento e das exportações no PIB atinge os 68% pela primeira vez. Assim, este é o crescimento da economia portuguesa mais sustentável desde 1995", afirma o Ministério das Finanças num comunicado hoje divulgado, depois de o Instituto Nacional de Estatística (INE) ter hoje publicado as Contas Nacionais Trimestrais relativas aos primeiros três meses do ano.

O ministério tutelado por Mário Centeno indica que, no primeiro trimestre, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) "acelerou face ao final de 2018 sustentado pelo investimento e pelas exportações".