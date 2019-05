Tancos

O relatório preliminar da comissão de inquérito ao furto de Tancos, hoje entregue no parlamento, apurou que "em nenhum momento se verificou qualquer interferência política na ação do Exército ou na atividade da Polícia Judiciária Militar".

O documento, que está a ser apresentado na comissão parlamentar de inquérito pelo deputado relator, Ricardo Bexiga, tem 170 páginas e termina com as conclusões e 35 recomendações.

No ponto sete das conclusões, intitulado "responsabilidades governativas", o relatório preliminar considera que "o Ministério da Defesa Nacional fez, no tempo devido, um reporte completo da evolução da situação", que verteu no documento "Tancos: Factos e Documentos".