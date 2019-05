Actualidade

A Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) anunciou hoje que o Irão continua a cumprir o acordo nuclear de 2015, embora tenha aumentado as reservas de urânio enriquecido e de água pesada.

O anúncio é feito no primeiro relatório trimestral da AIEA desde que Teerão indicou, a 8 de maio, que deixaria de limitar as suas reservas de urânio e água pesada, em protesto contra a retirada unilateral dos Estados Unidos do pacto e o restabelecimento de sanções norte-americanas que afetam duramente a economia iraniana.

As reservas de água pesada aumentaram ligeiramente para 125,2 toneladas, mas continuam abaixo do máximo autorizado de 130 toneladas, e as de urânio enriquecido UF6 aumentaram para 174,1 quilogramas, quando o admitido são 300 quilogramas, constataram os inspetores da AIEA, organismo que fiscaliza a aplicação do acordo.