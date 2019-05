Actualidade

O Ministério das Finanças está há mais de cinco meses à espera da proposta da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) para abertura de concurso para diretor-geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Este pedido do Governo de abertura de novo concurso foi necessário, depois de, em dezembro, o Ministério das Finanças ter recusado, por despacho, os três nomes indicados pela Cresap para diretor-geral da DGAEP, tendo então nomeado um dirigente em regime de substituição, Vasco Hilário, que se mantém atualmente no cargo.

Questionada pela Lusa, fonte oficial do Ministério das Finanças afirma que a secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, Fátima Fonseca, "solicitou à Cresap no dia 21/12/2018 a abertura de novo procedimento concursal para a seleção do cargo de diretor-geral e aguarda que a CRESAP lhe envie a respetiva proposta, no cumprimento dos trâmites que estão previstos na legislação aplicável".