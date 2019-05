Actualidade

Os pescadores voltam a poder capturar sardinha a partir de segunda-feira, após a interdição decidida em setembro passado, com limites que vão permitir a garantia da sustentabilidade do 'stock', assegurou hoje o secretário de Estado das Pescas.

"Face aos dados do recurso que temos, vamos começar a pesca com 10.799 toneladas entre Portugal e Espanha, o que corresponde a 7.181 toneladas (66,5%) para a frota portuguesa, das quais 5.000 até ao final de julho" e as restantes 2.181 toneladas a partir de agosto, indicou José Apolinário, em declarações à Lusa.

Este limite foi acordado entre Portugal, Espanha e a Comissão Europeia, estando acima das 10.300 toneladas inicialmente propostas por Bruxelas.