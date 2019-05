Tancos

O CDS-PP defendeu hoje que há "responsabilidades políticas" do ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes e do primeiro-ministro, no caso do furto de material militar do paiol de Tancos e vai propor essa conclusão na comissão de inquérito.

A posição dos centristas foi anunciada pelo deputado centrista Telmo Correia na reunião da comissão parlamentar de inquérito em que foi apresentada o relatório preliminar, pelo deputado do PS Ricardo Bexiga.

"Acho pouco crível que ministro da Defesa soubesse" da operação que levou ao "achamento" do material, com a alegada operação de encobrimento pela PJ Militar, e "durante um ano não informasse o primeiro-ministro", disse o deputado do CDS-PP, partido que propôs a comissão de inquérito.