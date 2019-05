Actualidade

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) congratulou-se hoje com a aprovação de uma norma do Estatuto dos Magistrados Judiciais que garante aos juízes conselheiros um vencimento superior ao do primeiro-ministro.

Em declarações aos jornalistas, em Coimbra, o presidente da ASJP, Manuel Soares, desvalorizou a polémica dos últimos dias em torno deste assunto, frisando que, "contrariamente ao que está a ser dito", esta alteração "apenas recupera um modelo remuneratório" aprovado em 1990, durante um dos governos do PSD, liderados por Cavaco Silva.

A referida norma, "depois, por razões desconhecidas, nunca chegou a ser aplicada", afirmou, para defender que "esta situação tinha de ser corrigida".