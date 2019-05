Actualidade

A ministra brasileira Damares Alves responsabilizou hoje os problemas da educação sexual das crianças, criando dúvidas sobre o género, como a razão os casos de autoflagelação e suicídio juvenil.

"O suicídio de jovens no Brasil já é o quarto motivo de mortes entre crianças e adolescentes no Brasil", revelou a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que está em Buenos Aires para uma reunião de Direitos Humanos dos países do Mercosul.

A ministra afirmou aos parceiros argentinos que essa é uma das prioridades do executivo de Jair Bolsonaro.