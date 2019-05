Actualidade

A ministra brasileira da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, acusou hoje as tribos indígenas de matarem os filhos, alegando que existem 1.500 casos de recém-nascidos enterrados vivos todos os anos.

Falando num encontro com legisladores argentinos, no âmbito de uma reunião de direitos humanos dos países do Mercosul, Damares Alves disse que 40 dos 305 povos indígenas do Brasil têm por hábito matar parte dos filhos.

Por último, a ministra indicou que outro desafio do governo é resgatar as crianças que as tribos indígenas brasileiras vão matar.