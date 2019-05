Actualidade

A Embraer vai rever até setembro deste ano as instruções de manutenção dos modelos 170/190, na sequência da investigação ao acidente com o avião da Air Astana, que aterrou de emergência em Beja, no ano passado.

Uma nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso, explica que, "do debate entre a investigação e a Embraer, relativamente aos achados da investigação até ao momento", resultou uma tomada de ação pelo fabricante.