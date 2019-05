Actualidade

O movimento Cidadãos por Coimbra (CpC) pediu hoje a demissão do presidente do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), por este não ter anunciado a localização da nova maternidade da cidade na data exigida.

Em 21 de maio, o movimento tinha dado 01 de junho como data limite à administração do CHUC para o anúncio do plano de localização das diferentes valências, serviços e especialidades na cidade de Coimbra, com especial enfoque para a nova maternidade da cidade, sendo que não obteve qualquer resposta por parte do responsável máximo dos Hospitais de Coimbra, Fernando Regateiro, afirmou hoje o coordenador do CpC, Jorge Gouveia Monteiro.

"Sentimo-nos defraudados. Empenhámo-nos para que a discussão fosse limpa e clara e está a ser tudo menos isso. Há cerca de uma semana fizemos uma nota final ao professor Fernando Regateiro para que apresentasse o plano de localização. Visivelmente, está na cabeça dele mas não quer divulgar e a ministra da Saúde está calada. [..] Resta-nos pedir a demissão do presidente do conselho de administração [do CHUC]", disse Jorge Gouveia Monteiro, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência de imprensa realizada hoje à tarde, à frente do Hospital.