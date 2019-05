Actualidade

O Conselho de Administração do Hospital de Loures anunciou hoje que suportou a realização de "mais de dois milhões de euros em consultas acima do contratado", recusando as acusações do Sindicato dos Médicos da Zona Sul.

"O Hospital Beatriz Ângelo tem entendido ser fundamental assegurar os melhores cuidados à população, realizando, por isso, todos os anos, um número de consultas muito superior (mais de dois milhões de euros em consultas acima do contratado, entre 2015 e 2018)", anunciou em comunicado o Conselho de Administração do hospital.

O Sindicato dos Médicos da Zona Sul acusou hoje o Hospital de Loures de estar a bloquear a marcação de segundas consultas, "caso se preveja que o número total de primeiras consultas seja inferior ao contratualizado anualmente com o Ministério da Saúde".