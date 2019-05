Actualidade

A tecnológica Glintt registou 443.334 euros de lucro no primeiro trimestre, mais 4,1% do que em igual período do ano anterior, foi hoje comunicado ao mercado.

De acordo com a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), no período em causa, o resultado operacional da empresa avançou 43% para 1.232.706 euros.

Por sua vez, o volume de negócios da tecnológica fixou-se em 22.799.943 euros, o equivalente a uma subida homóloga de 15,2%.