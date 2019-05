Inquérito/CGD

A ex-administradora da Caixa Geral de Depósitos (CGD) Celeste Cardona disse hoje no parlamento que foi o conselho alargado de crédito que delegou em Armando Vara competências para aumentar o financiamento ao projeto de Vale do Lobo.

A ex-administradora da CGD confirmou à deputada social-democrata Inês Domingos que foi o conselho alargado de crédito (CAC) que delegou em Armando Vara "o poder de autorizar sozinho um acréscimo de seis milhões [de euros] de financiamento e a redução do 'spread'", no caso do empreendimento de Vale do Lobo.

"De facto, o CAC delegou em Armando Vara essas competências", disse Celeste Cardona.