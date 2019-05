Actualidade

A OGMA afirmou hoje que está a "implementar todas as recomendações" do Gabinete de Prevenção e Investigação com Aeronaves e de Acidentes Ferroviárias que identificou erros e falhas na manutenção do avião da Air Astana.

Numa breve nota enviada à Lusa, a OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, SA, reafirma "que está a colaborar com as autoridades aeronáuticas nesta investigação" e que está a "implementar todas as recomendações vindas do GPIAAF".

De acordo com uma nota informativa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), a que a agência Lusa teve hoje acesso, a investigação identificou erros e falhas na manutenção do avião da Air Astana, que em novembro do ano passado aterrou de emergência em Beja, após descolar de Alverca com os cabos de comandos dos 'ailerons', direito e esquerdo, trocados.