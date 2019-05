Actualidade

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, substituiu hoje a diretora regional do Turismo, Cíntia Martins, e anunciou também a cessação de funções do assessor técnico Joaquim Pires, depois de ambos terem sido constituídos arguidos num processo judicial.

Segundo uma nota de imprensa do Governo Regional, que não aponta o motivo da saída da diretora regional, Cíntia Martins "cessa funções a partir de hoje", sendo substituída por Marlene Medeiros.

Joaquim Pires, com funções de assessoria técnica no gabinete do secretário regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas, "também cessou essas funções a partir de hoje".