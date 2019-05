Actualidade

O Sporting conseguiu um resultado líquido negativo em 5,9 milhões de euros nos primeiros nove meses da época 2018/19, comunicou hoje a SAD do emblema leonino à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo o relatório e contas sobre o período compreendido entre 01 de julho de 2018 e 31 de março de 2019, hoje enviado à CMVM, os 'leões' registaram 5,9 milhões de resultado líquido negativo, ainda que ressalvem que este número não contempla ainda o acordo alcançado com o Atlético de Madrid por Gelson Martins.

O extremo rescindiu com o clube no final da temporada passada, saindo para os espanhóis, que acordaram pagar 22,5 milhões, um valor em si condicionado à aquisição pelos 'leões' de metade do passe do argentino Vietto, por 7,5 milhões.