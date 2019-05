Actualidade

A Assembleia Geral do Sporting para apreciar o recurso sobre a expulsão de sócio do ex-presidente Bruno de Carvalho está marcada para 06 de julho, anunciou hoje o clube.

Em 01 de março, o Conselho Fiscal e Disciplinar dos 'leões' decidiu expulsar de sócio Bruno de Carvalho, sanção igual à do ex-vice-presidente Alexandre Godinho.

O recurso apresentado pelos dois será analisado em 06 de julho, em Assembleia Geral, na segunda AG anunciada hoje, sendo que em 29 de junho, realiza-se uma reunião magna para aprovação do orçamento de rendimentos, gastos e investimentos do exercício económico acompanhado do plano de atividades e do parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar