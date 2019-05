Mundial sub-20

A seleção portuguesa de futebol foi hoje eliminada do Mundial de sub-20, ao empatar com a África do Sul (1-1), em jogo da terceira e última jornada do Grupo F.

Em Bielsko-Biala, na Polónia, Rafael Leão deu vantagem à 'equipa das quinas', aos 19 minutos, mas James Monyane empatou aos 53, de grande penalidade, num encontro em que Jota (60) falhou um penálti.

Portugal terminou a fase de grupos na terceira posição, atrás de Argentina e Coreia do Sul, que venceu a equipa sul-americana, por 2-1, terminando as duas com seis pontos, contra os quatro dos portugueses e um dos sul-africanos.