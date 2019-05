Interrogatórios da operação "Teia" prosseguem no sábado às 10

Os interrogatórios da operação "Teia", que começaram na sexta-feira às 10:00 no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, foram interrompidos pelas 23:00, quando o juiz de instrução criminal ouvia a empresária Manuela Couto, sendo retomados hoje às 10:00.

No âmbito da operação "Teia", foram detidos na quarta-feira o presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, o presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, e a sua mulher, a empresária Manuela Couto, e o presidente do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, José Maria Laranjo.

Na sexta-feira, o juiz de instrução criminal Artur Guimarães interrogou os dois presidentes de câmara. Posteriormente, foi presente a juiz Manuela Couto.