Actualidade

O serviço universal fixo prestado pela NOS termina hoje, com os dois únicos clientes da operadora, em Lisboa e Faro, a deixarem de ter a garantia de que o mesmo seja prestado nas condições fixadas por aquele contrato.

Questionada pela Lusa sobre o que acontece a estes dois clientes, com o fim do serviço universal fixo, fonte oficial da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) disse que estes "deixam de ter a garantia de que o serviço lhes seja prestado nas condições fixadas no contrato do SU [serviço universal]".

No entanto, adiantou o regulador das comunicações, a NOS "poderá continuar a assegurar-lhes o serviço nas mesmas condições, se o entender, ou noutras".