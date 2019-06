Actualidade

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) anunciou hoje ter comunicado à entidade gestora do Hospital de Vila Franca a não renovação do contrato de gestão desta Parceria Público Privada (PPP).

"Esta decisão prende-se com o facto de, na sequência dos trabalhos da Equipa de Projeto, se ter considerado a necessidade de introduzir modificações no contrato que são incompatíveis com a sua atual redação e com as regras em matéria de contratação pública", revelou a ARS-LVT, numa nota enviada à comunicação social.

O contrato de vigência desta PPP termina a 31 de maio de 2021, acrescentou.