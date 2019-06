Liga das Nações

O selecionador Fernando Santos voltou hoje a ter todos os 23 jogadores disponíveis, naquele que foi o último treino de Portugal na Cidade do Futebol, na preparação para a fase final da Liga das Nações.

Em Oeiras, com muito calor à mistura, a seleção nacional voltou a trabalhar na máxima força, a quatro dias da estreia na competição, que será frente à Suíça, no Estádio do Dragão, no Porto.

Com os termómetros a rondarem os 30 graus, nos primeiros 15 minutos da sessão, que foram abertos à comunicação social, Fernando Santos dividiu os jogadores de campo em quatro grupos de cinco e insistiu nos exercícios de troca de bola, com os guarda-redes a trabalharem à parte.