Actualidade

O Benfica manifestou hoje "profunda tristeza e consternação" pela morte do futebolista internacional espanhol José Antonio Reyes, vítima de um acidente de viação, em nota publicada no site oficial do clube lisboeta, que o avançado representou em 2008/09.

"Foi um choque e com profunda tristeza e consternação que tomámos conhecimento do fatídico acidente que vitimou o nosso ex-jogador José Antonio Reyes, um jovem de 35 anos", refere a publicação, assinada pelo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira.

O acidente que vitimou o avançado espanhol ocorreu às 11:40 (10:40 em Lisboa), numa autoestrada entre Sevilha e Utrera, localidade onde nasceu, tendo o carro em que circulava sofrido um despiste, incendiando-se de seguida, de acordo com a agência EFE.