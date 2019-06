Liga das Nações

O avançado Gonçalo Guedes rejeitou hoje que a seleção portuguesa tenha a obrigação de vencer a Liga da Nações de futebol por estar a jogar em casa e destacou a qualidade da Suíça, adversário nas meias-finais.

"Não temos a obrigação de vencer por estar a jogar no nosso país. Vai ser bom, sim, termos o apoio do nosso público. Jogar em casa deixa-nos mais à vontade, mais tranquilos", afirmou Gonçalo Guedes, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, após o treino de Portugal.

O jogador, de 22 anos, admitiu que tem o objetivo de voltar a fazer dupla com Cristiano Ronaldo no ataque de Portugal e considerou que a Suíça é um "adversário de grande qualidade".