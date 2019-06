Actualidade

Treze personalidades nacionais participaram na elaboração do livro "Resgate da Dignidade: a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os 40 anos do SNS", que será apresentado na segunda-feira, em Coimbra.

Coordenado por José Martins Nunes, ex-presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e antigo secretário de Estado da Saúde, a obra pretende ser "um repositório de grande rigor histórico e factual, que simultaneamente possa ser fonte de conhecimento para historiadores e investigadores sobre a complexa história do direito à saúde desde a implantação da República até aos dias de hoje".

"No momento em que se comemoram 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e 40 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), conseguiu-se reunir à volta deste projeto um grupo de autores de grande mérito e reconhecimento", salientou à agência Lusa Martins Nunes.