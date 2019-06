Actualidade

O português Miguel Oliveira (KTM) vai sair do penúltimo lugar da grelha para o Grande Prémio de Itália de MotoGP, sexta prova do Mundial de motociclismo de velocidade, tendo hoje terminado a qualificação no 22.º lugar.

O piloto de Almada, atual 18.º classificado do campeonato, com oito pontos, os mesmos do espanhol Joan Mir, terminou a primeira sessão de qualificação com um registo de 1.48,235 minutos, no circuito de Mugello, superando apenas o italiano Andrea Iannone, da Aprilia.

O espanhol Marc Marquez (Honda), tricampeão mundial em título e líder do Campeonato do Mundo, vai partir da 'pole position', depois de ter sido hoje o mais veloz, com um tempo de 1.45,519 minutos, à frente do francês Fabio Quarteraro (Yamaha), com 1.45,733, e do italiano Danilo Petrucci (Ducati), que rodou em 1.45,881.